Силы обороны за сутки уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы рф, — Генштаб

Украинская армия продолжает давать отпор агрессору / Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки артиллерия ВСУ два комплекса радиоэлектронной борьбы армии рф. Украинская авиация тем временем сбила двух беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Успешная работа авиации ВСУ

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли полтора десятка успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено сбитие двух беспилотников, которые использовали оккупанты.

Кроме того, украинская авиация обстреляла 13 районов сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по пяти районам сосредоточения живой силы и техники россиян.

Кроме того, были обстреляны сразу две вражеские станции радиоэлектронной борьбы.

Напомним, бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.