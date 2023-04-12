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Сили оборони за добу знищили дві станції радіоелектронної боротьби рф, — Генштаб

12 квітня 2023 07:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони за добу знищили дві станції радіоелектронної боротьби рф, — Генштаб
Українська армія продовжує давати відсіч агресору / Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулу добу артилерія ЗСУ два комплекси радіоелектронної боротьби армії рф. Українська авіація тим часом збила два безпілотники.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали півтора десятки успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено збиття двох безпілотників, які використовували окупанти.

Крім того, українська авіація обстріляла 13 районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по п’яти районах зосередження живої сили та техніки росіян.

Крім того, були обстріляні відразу дві ворожі станції радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.

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