За прошедшие сутки Силы обороны поразили пункт управления армии РФ и две станции РЭБ

Силы обороны за сутки уничтожили две станции РЭБ российской армии, — Генштаб
Украинская артиллерия вместе с ракетными подразделениями уничтожили очередной пункт управления российскими оккупационными войсками. Кроме того, были поражены две радиоэлектронной станции борьбы.
Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Успехи украинской авиации
Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки нанесли многочисленные удары по позициям оккупационных войск.
Так, подтверждены восемь обстрелов районов сосредоточения личного состава и военной техники российской армии.
Артиллерия и ракетные силы
Наземные подразделения Сил обороны Украины также нанесли ощутимый ущерб подразделениям оккупационного контингента рф.
Артиллерия и ракетные войска поразили два района сосредоточения российских войск.
Кроме того, были поражены один пункт управления, две радиоэлектронной станции борьбы и шесть складов с боеприпасами, приготовленными для захватчиков.
Напомним, что за предыдущие сутки украинская армия также нанесла меткие удары по станциям радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
Кроме того, были сбиты два самолета оккупационного контингента вооруженных сил российской федерации.
Фото: Генштаб