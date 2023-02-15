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Сили оборони за добу знищили дві станції РЕБ російської армії, — Генштаб

15 лютого 2023 07:35
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
За минулу добу Сили оборони вразили пункт управління армії рф та дві станції РЕБ
Було знищено шість російських складів з боєприпасами
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Українська артилерія разом із ракетними підрозділами знищили черговий пункт управління російськими окупаційними військами. Крім того, було уражено дві станції радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Повітряні сили ЗСУ протягом минулої доби завдали численних ударів по позиціях окупаційних військ.

Так, підтверджено вісім обстрілів районів зосередження особового складу та військової техніки російської армії.

Артилерія та ракетні сили

Наземні підрозділи Сил оборони України також завдали відчутної шкоди підрозділам окупаційного контингенту рф.

Артилерія та ракетні війська уразили два райони зосередження російських військ.

Крім того, були уражені один пункт управління, дві станції радіоелектронної боротьби та шість складів з боєприпасами, приготовленими для загарбників.

Нагадаємо, що за попередню добу українська армія також завдала влучних ударів по станціях радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Крім того, були збиті два літаки окупаційного контингента збройних сил російської федерації.

Фото: Генштаб

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