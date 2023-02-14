Російські війська за добу втратили два літаки

Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ за минулу добу: два збиті літаки та дві знищені станції РЕБ
Збройні сили України за добу знищили два літаки російської окупаційної армії. Крім того, були уражені станції радіоелектронної боротьби та склад з боєприпасами.
Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
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Успіхи української авіації
Повітряні сили ЗСУ за минулу добу знищили два літаки російських окупантів.
Йдеться про Су-24М та Су-25.
Крім того, українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження російських окупаційних підрозділів.
Наслідки роботи наземних військ
Не відстають від авіації ракетні сили та артилерія Збройних сил України.
Протягом 13 лютого вони уразили один пункт управління підрозділами окупаційної армії рф та дві станції радіоелектронної боротьби.
Також, були обстріляні сім районів зосередження російських військ та один склад боєприпасів.
Нагадаємо, що росіяни, ймовірно, готуються до чогось серйозного в лютому поточного року. Окупанти розповідають своїм родичам про ескалацію конфлікту.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ