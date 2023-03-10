Силы обороны за сутки уничтожили пункт управления и два логистических центра россиян, — Генштаб
Украинские защитники в течение 9 марта массово обстреляли позиции российских оккупационных войск. Было поражено несколько стратегически важных объектов, в частности, зенитный комплекс и логистические центры.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Успехи украинской артиллерии и ракетных войск
Наземные подразделения Сил обороны за минувшие сутки нанесли ощутимый ущерб российским оккупантам.
Так, они уничтожили один пункт управления оккупационным контингентом и два логистических центра.
Также были поражены шесть районов сосредоточения личного состава россиян, шесть радиоэлектронных станций борьбы, три склада боеприпасов и два средства противовоздушной обороны, которые находились на огневых позициях.
Удары авиации
Воздушные силы ВСУ в течение 9 марта обстреляли 13 районов концентрации российских войск.
Также под удар попал один зенитно-ракетный комплекс на боевой позиции.
Напомним, что по состоянию на 9 марта потери личного состава российских оккупантов составили уже более 156 тысяч военнослужащих только убитыми.
Кроме того, ВСУ уничтожили более 10 тысяч единиц российской бронетехники (танков и бронемашин).
Фото: Генштаб