Силы обороны за сутки уничтожили пункт управления и два логистических центра россиян, — Генштаб

Россияне потеряли шесть станций РЭБ, два средства ПВО и зенитный комплекс

Украинские защитники в течение 9 марта массово обстреляли позиции российских оккупационных войск. Было поражено несколько стратегически важных объектов, в частности, зенитный комплекс и логистические центры.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Успехи украинской артиллерии и ракетных войск

Наземные подразделения Сил обороны за минувшие сутки нанесли ощутимый ущерб российским оккупантам.

Так, они уничтожили один пункт управления оккупационным контингентом и два логистических центра.

Также были поражены шесть районов сосредоточения личного состава россиян, шесть радиоэлектронных станций борьбы, три склада боеприпасов и два средства противовоздушной обороны, которые находились на огневых позициях.

Удары авиации

Воздушные силы ВСУ в течение 9 марта обстреляли 13 районов концентрации российских войск.

Также под удар попал один зенитно-ракетный комплекс на боевой позиции.

Напомним, что по состоянию на 9 марта потери личного состава российских оккупантов составили уже более 156 тысяч военнослужащих только убитыми.

Кроме того, ВСУ уничтожили более 10 тысяч единиц российской бронетехники (танков и бронемашин).

Фото: Генштаб