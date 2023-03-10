Сили оборони за добу знищили пункт управління і два логістичні центри росіян, — Генштаб
Українські захисники протягом 9 березня масово обстріляли позиції російських окупаційних військ. Були уражені кілька стратегічно важливих об’єктів, зокрема, зенітний комплекс і логістичні центри.
Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
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Успіхи української артилерії та ракетних військ
Наземні підрозділи Сил оборони за минулу добу завдали відчутних збитків російським окупантам.
Так, вони знищили один пункт управління окупаційним контингентом і два логістичні центри.
Також були уражені шість районів зосередження особового складу росіян, шість станцій радіоелектронної боротьби, три склади боєприпасів і два засоби протиповітряної оборони, які перебували на вогневих позиціях.
Удари авіації
Повітряні сили ЗСУ протягом 9 березня обстріляли 13 районів концентрації російських військ.
Також під удар потрапив один зенітно-ракетний комплекс на бойовій позиції.
Нагадаємо, що, станом на 9 березня, втрати особового складу російських окупантів склали уже понад 156 тисяч військовослужбовців тільки убитими.
Крім того, ЗСУ знищили понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки (танків і бронемашин).
Фото: Генштаб