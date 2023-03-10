Сили оборони за добу знищили пункт управління і два логістичні центри росіян, — Генштаб

Росіяни втратили шість станцій РЕБ, два засоби ППО і зенітний комплекс

Українські захисники протягом 9 березня масово обстріляли позиції російських окупаційних військ. Були уражені кілька стратегічно важливих об’єктів, зокрема, зенітний комплекс і логістичні центри.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Успіхи української артилерії та ракетних військ

Наземні підрозділи Сил оборони за минулу добу завдали відчутних збитків російським окупантам.

Так, вони знищили один пункт управління окупаційним контингентом і два логістичні центри.

Також були уражені шість районів зосередження особового складу росіян, шість станцій радіоелектронної боротьби, три склади боєприпасів і два засоби протиповітряної оборони, які перебували на вогневих позиціях.

Удари авіації

Повітряні сили ЗСУ протягом 9 березня обстріляли 13 районів концентрації російських військ.

Також під удар потрапив один зенітно-ракетний комплекс на бойовій позиції.

Нагадаємо, що, станом на 9 березня, втрати особового складу російських окупантів склали уже понад 156 тисяч військовослужбовців тільки убитими.

Крім того, ЗСУ знищили понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки (танків і бронемашин).

Фото: Генштаб