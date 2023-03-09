ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф
Кількість знищених протягом 8 березня російських окупантів становить близько 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ліквідовані війська рф
За 8 березня українські захисники знищили на фронтах війни майже 600 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили п’ять танків, 13 бронемашин та дві артилерійські системи.
Загальні втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:
- особового складу — близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано;
- танків — 3 441 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 6 736 (+13) од.;
- артилерійських систем — 2 465 (+2) од.;
- РСЗВ — 488 (+0) од.;
- засобів ППО — 254 (+1) од.;
- літаків — 303 (+0) од.;
- гелікоптерів — 289 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 098 (+0);
- крилатих ракет — 873 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 331 (+1) од.;
- спеціальної техніки — 237 (+1).
Нагадаємо, за повідомленнями українського Генштабу, окупаційні війська використали практично усі запаси артилерійських боєприпасів, які були розміщені на складах у центральній частині російської федерації.
Через це армії рф, яка воює в Україні, почали постачати снаряди з інших частин росії.
Це ускладнило логістику і збільшило час передачі боєприпасів зі складів на фронт.
Крім того, близько половини боєприпасів у нових партіях є пошкоджені іржею.
Фото: Генштаб