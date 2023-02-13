Силы обороны нанесли российским оккупантам значительные потери

Украинские защитники продолжают уничтожать врага

За прошедшие сутки, 12 февраля, авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли многочисленные удары по позициям российских войск. В частности, были поражены три зенитно-ракетных комплекса рф и три склада с боеприпасами.

Об этом в традиционной утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Успешная работа авиации

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупационных войск.

Кроме того, были поражены три позиции зенитно-ракетных комплексов оккупационной армии.

Удары наземных подразделений

Артиллерия и ракетные войска ВСУ в течение 12 февраля обстреляли 10 районов сосредоточения живой силы противника.

Также под удар попали три российских склада с боеприпасами и одна позиция противовоздушной обороны армии рф.

Напомним, что на 12 февраля общие потери российской армии на территории Украины составили более 137 тысяч военнослужащих только убитыми.

Кроме того, было уничтожено более 3200 танков и около 6500 бронемашин.

Силы обороны сбили 296 самолетов и 286 вертолетов оккупационных сил.

Фото: Генштаб