Втрати армії росії на 12 лютого — дані Генштабу ЗСУ

Лише за добу армія рф скоротилася на 900 солдатів

В Україні триває триста п’ятдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. За цей час ЗСУ ліквідували майже 138 тисяч окупантів.

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

Ліквідовані окупанти

Так, за 11 лютого українські захисники знищили на фронтах війни 900 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 13 танків, 14 бойових броньованих машин та 17 артилерійських систем. Також ЗСУ "приземлили" один ворожий літак.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 137 780 (+900) осіб ліквідовано;

танків — 3 280 (+13) од.;

бойових броньованих машин — 6 488 (+14) од.;

артилерійських систем — 2 287 (+17) од.;

РСЗВ — 465 (+2) од.;

засобів ППО — 234 (+0) од.;

літаків — 296 (+1) од.;

гелікоптерів — 286 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 007 (+10);

крилатих ракет — 857 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 148 (+14) од.;

спеціальної техніки — 215 (+1).

Як відомо, за 10 лютого українські захисники знищили на фронтах війни рекордну кількість окупантів — 1140 осіб. Крім того, росіяни втратили дев’ять танків, три бронемашини та 19 артилерійських систем.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти продовжують невдалі спроби поповнити кількість військових на фронті. Зокрема, понад тисячу нових чоловіків, завербованих із в'язниць у Криму, перекинули на фронт з початку лютого.