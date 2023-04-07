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Силы обороны сбили очередной российский самолет: детали

7 апреля 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские воины продолжают уничтожать российские цели. Фото: Вооруженные силы Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Донецкой области подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ликвидировало российский самолет. Целью десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом сообщает пресс-служба Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Украины.

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Уничтоженный самолет

Сегодня, 7 апреля, в небе над Донецкой областью подразделение противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск сбило российский самолет.

Известно, что очередной целью украинских десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".

Десантники обнародовали видео успешной охоты на российский штурмовик.

Удачи Сил обороны в воздухе

Этот сбитый самолет стал 307-й целью украинских защитников за время полномасштабной войны.

Кроме того, противовоздушная оборона и другие подразделения Сил обороны уничтожили за 13,5 месяца активных военных действий 292 вертолета.

Напомним, что в ночь на 29 марта противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины сбила российский бомбардировщик Су-24М. Россияне потеряли свою боевую единицу на Бахмутском направлении.

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