Сили оборони збили черговий російський літак: деталі

Українські воїни продовжують знищувати російські цілі. Фото: Збройні сили України

В Донецькій області підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ліквідував російський літак. Ціллю десантників став штурмовик Су-25 "Грач".

Про це повідомляє пресслужба Повітряно-десантних військ Збройних сил України.

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Знищений літак

Сьогодні, 7 квітня, у небі над Донецькою областю підрозділ протиповітряної оборони однієї із військових частин Десантно-штурмових військ збив російський літак.

Відомо, що черговою ціллю українських десантників став штурмовик Су-25 "Грач".

Десантники оприлюднили відео успішного полювання на російський штурмовик.

Успіхи Сил оборони у повітрі

Цей збитий літак став 307-ю ціллю українських захисників за час повномасштабної війни.

Крім того, протиповітряна оборона та інші підрозділи Сил оборони знищили за 13,5 місяця активних воєнних дій 292 гелікоптери.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 березня протиповітряна оборона Збройних сил України збила російський бомбардувальник Су-24М. Росіяни втратили свою бойову одиницю на Бахмутському напрямку.