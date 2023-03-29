​​​​​​​Під Бахмутом Сили оборони збили російський літак: що відомо

Українська армія збила уже понад 300 літаків рф

У ніч проти 29 березня протиповітряна оборона Збройних сил України збила російський бомбардувальник Су-24М. Росіяни втратили свою бойову одиницю на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Знищення російського літака

Сили оборони України у ніч з 28 на 29 березня збили черговий російський військовий літак.

Усього, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники протягом повномасштабної війни знищили 306 російських літаків.

Деталі успішної роботи ППО

Відомо, що російський бомбардувальник Су-24М був збитий о 01:30 29 березня на Бахмутському напрямку.

У цій операції успішно відпрацювали підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 15 березня українські військові також збили російський бомбардувальник Су-24. Ворожу авіацію вдалося "приземлити" на тій же ділянці фронту, у Бахмуті.

По російському літаку відпрацював розрахунок ПЗРК 93-ї механізованої бригади.

Додамо, що станом на 29 березня Сили оборони України знищили 597 повітряних суден російської армії — крім 306 літаків різних типів, ще 291 гелікоптер.

Фото: Збройні сили України