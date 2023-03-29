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​​​​​​​Під Бахмутом Сили оборони збили російський літак: що відомо

29 березня 2023 10:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українська армія збила уже понад 300 літаків рф
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У ніч проти 29 березня протиповітряна оборона Збройних сил України збила російський бомбардувальник Су-24М. Росіяни втратили свою бойову одиницю на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Знищення російського літака

Сили оборони України у ніч з 28 на 29 березня збили черговий російський військовий літак.

Усього, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники протягом повномасштабної війни знищили 306 російських літаків.

Збитий російський літак

Деталі успішної роботи ППО

Відомо, що російський бомбардувальник Су-24М був збитий о 01:30 29 березня на Бахмутському напрямку.

У цій операції успішно відпрацювали підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 15 березня українські військові також збили російський бомбардувальник Су-24. Ворожу авіацію вдалося "приземлити" на тій же ділянці фронту, у Бахмуті.

По російському літаку відпрацював розрахунок ПЗРК 93-ї механізованої бригади.

Додамо, що станом на 29 березня Сили оборони України знищили 597 повітряних суден російської армії — крім 306 літаків різних типів, ще 291 гелікоптер.

Фото: Збройні сили України

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