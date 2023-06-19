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Силы обороны уничтожили уже 220 тысяч оккупантов, — Генштаб

19 июня 2023 08:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери российской армии на 19 июня 2023 года
Украинская армия бьет по оккупантам. Фото: Генеральный штаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных в течение 18 июня российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.

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За 18 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, шесть бронемашин, 18 артиллерийских систем и 12 беспилотников.

Общие потери оккупационного контингента за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 220 450 (+630) человек ликвидировано;
  • танков — 3 989 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 735 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 865 (+18) ед.;
  • РСЗО — 610 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 379 (+6) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 305 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 383 (+12) ед.;
  • крылатых ракет — 1 211 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 613 (+42) ед.;
  • специальной техники — 526 (+4).
Утраты российской армии на 19 июня 2023 года
Потери российской армии на 19 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, в ночь на 19 июня в небе над Одесской областью были уничтожены четыре из четырех запущенных россиянами ракеты "Калибр".

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