Потери российской армии на 19 июня 2023 года

Силы обороны уничтожили уже 220 тысяч оккупантов, — Генштаб
Число уничтоженных в течение 18 июня российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.
Ликвидированные оккупанты и их техника
За 18 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять танков, шесть бронемашин, 18 артиллерийских систем и 12 беспилотников.
Общие потери оккупационного контингента за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 220 450 (+630) человек ликвидировано;
- танков — 3 989 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 735 (+6) ед.;
- артиллерийских систем — 3 865 (+18) ед.;
- РСЗО — 610 (+0) ед.;
- средств ПВО — 379 (+6) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 305 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 383 (+12) ед.;
- крылатых ракет — 1 211 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 613 (+42) ед.;
- специальной техники — 526 (+4).
Напомним, в ночь на 19 июня в небе над Одесской областью были уничтожены четыре из четырех запущенных россиянами ракеты "Калибр".