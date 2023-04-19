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Силы ПВО в этот вечер уничтожили семь российских беспилотников

19 апреля 2023 01:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Силы ПВО в этот вечер уничтожили семь российских беспилотников
Силы ПВО уничтожили российские беспилотники. Фото: Telegram-канал Андрея Цаплиенко
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БПЛА ОТР "Орлан-10".

Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил в Telegram.

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"В районе Запорожья обезврежены 6 беспилотников, еще один — сбит в окрестностях Днепра" , — говорится в сообщении ОК "Восток".

Напомним, в Польше начали работу над созданием модернизированного ПЗРК Piorun нового поколения. Разработка оружия происходит на основе опыта войны России против Украины.

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