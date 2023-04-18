Чим зможе Україна перехоплювати ворожі ракети на середніх дистанціях

Зенітно-ракетний комплекс «Бук». Фото: УНІАН

Останнім часом російські окупаційні війська відчутно змінили тактику своїх ракетних атак по Україні. Адже, як раніше, в країні вже не спостерігається такої кількості масових повітряних тривог. Це може свідчити про те, що у ворога існує відчутний дефіцит з ракетним арсеналом.

Між тим останніми днями в мережі поширилася інформація про те, що українські Сили протиповітряної оборони ледве вже не у травні також відчують "ракетний голод" у боєприпасах до ракетних систем протиповітряної оборони середньої дальності.

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Ворог використовує в атаках зенітні ракети

Як заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, останнім часом військові РФ здебільшого атакують території України, до яких можуть дістати наявними ракетними засобами. До таких відносяться старі радянські ракети зенітних комплексів С-300. Ними агресор передусім атакує південні, східні та північні області України.

Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

За даними української розвідки, декілька місяців тому назад Російська Федерація мала на зберіганні близько сім тисяч ракет для ЗРК С-300. Звичайно, чимала частина з цього арсеналу вже використана, а частина перебуває у непридатному стані.

Радянські запаси тануть

Між тим і в нас залишки ракет до радянських систем також швидко підходять до кінця, а вітчизняний військово-промисловий комплекс через відомі обставини наразі не здатен поповнити запаси до існуючих ракетних систем.

ЗРК "Бук" на бойовій позиції. Фото: wikimedia commons

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії українська сторона інтенсивно витрачала боєкомплект до систем ППО радянського виробництва. Відповідно зараз відбувається вихолощування запасів ракет. А віднайти їх у світі навіть за допомогою наших західних партнерів вже стає досить складно", — коментує ситуацію військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Адже пояснює він, країною-виробник цієї зброї є Російська Федерація, яка із зрозумілих причин цю зброю не продаватиме нам навіть через треті країни, які, до речі, не хочуть псувати відносини з нею через це.

"Навіть в оприлюднених нещодавно скандально відомих документах (йдеться про виток секретних даних щодо стану ЗСУ, — Ред) вказано, що Україна відчуває серйозні проблеми і нестачу боєкомплекту до комплексів ППО середньої дальності, які залишилися її в спадок від Радянського Союзу", — зазначив Селезньов.

Зенітно-ракетний комплекс С-125. Фото: УНІАН

Агресор відчуває безкарність

Така ситуація не може негативно не відбитися на положенні справ на фронті.

За словами співрозмовника, вже зараз на таких напрямках як Мар'їнка, Авдіївка росіяни майже абсолютно безкарно використовують свою авіацію. Зокрема, — штурмову та бомбардувальну.

Літній чоловік на руїнах Авдіївки. Фото: Aris Messinis/Facebook

І, якщо із штурмовою авіацією ще якось вдається боротися, зауважує військовий експерт, то бомбардувальники все частіше завдають ударів так званими плануючими бомбами з дальніх дистанцій, не досяжних для наявних у нас систем протиповітряної оборони.

У контексті цього аналітик не виключив, що далі при такому перебігу подій може дійти і до використання ворогом звичайних бомб, як то було під час штурму росіянами Маріуполя.

Що робити

Варто зазначити, що незважаючи на активність західних партнерів у постачанні Україні різних систем ППО, їх також не вистачає. Як і — вільного боєзапасу до них.

Селезньов пов’язує це з тим, що витрати боєприпасів до систем ППО настільки інтенсивні, що наші західні партнери не встигають відновлювати баланс і поповнювати запас.

Ракетний залп ЗРК Patriot. Фото: wikimedia commons

А вітчизняний військово-промисловий комплекс не здатний виробляти ті ж самі ракети, наприклад, до "Буків". Те, що було старе, і те, що можна ще використати, полагодили і відстріляли за призначенням.

Водночас замістити відсутність засобів ППО авіацією ми також не можемо через відсутність достатньої кількості літаків і боєприпасів до них, а також через старий парк наявної техніки.

Отже ситуація в певному смислі патова. До того ж варто зазначити, що в продовж останнього десятиліття в Україні в наслідок терористичних актів масово злітали у повітря склади з боєприпасами та ракетним озброєнням.

Втім є невелике заспокоєння: у росіян стан речей з цим озброєнням теж не кращий.

"Виходом із ситуації, що склалася, може бути однозначно лише збільшення допомоги наших іноземних партнерів", — переконаний Селезньов.

