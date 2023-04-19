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Сили ППО цього вечора знищили сім російських безпілотників

19 квітня 2023 01:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сили ППО цього вечора знищили сім російських безпілотників
Сили ППО знищили російські безпілотники. Фото: Telegram-канал Андрія Цаплієнка
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" та БпЛА ОТР "Орлан-10". 

Пhо це йдеться у повідомлені Повітряних Сил в Telegram.

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"У районі Запоріжжя знешкоджено 6 безпілотників, ще один — збитий на околицях Дніпра", — йдеться у повідомленні ОК "Схід".

Нагадаємо, у Польщі почали працювати над створенням модернізованого ПЗРК Piorun нового покоління. Розробка зброї відбувається з урахуванням досвіду війни Росії проти України.

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