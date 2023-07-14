Взрывы раздались в городе. Иллюстративное фото: google.com

В Кривом Роге ночью, 14 июля, раздались взрывы. Также в ряде областей продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кривом Роге 14 июля

Обновлено 02:18. В Кривом Роге слышны звуки взрывов. Это подтвердил также глава военной администрации города Александр Вилкул.

Источник: t.me/vilkul

Обновлено 02:23. Актуальная карта воздушных тревог. В "красных" областях Воздушные силы сообщают об угрозе БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в некоторых областях Украины ночью, 14 июля, объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.

Добавим, что в Херсоне ночью, 14 июля, прогремели мощные взрывы. Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.