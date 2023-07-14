Сильные взрывы в Кривом Роге: обстрел БпЛА
В Кривом Роге ночью, 14 июля, раздались взрывы. Также в ряде областей продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Кривом Роге 14 июля
Обновлено 02:18. В Кривом Роге слышны звуки взрывов. Это подтвердил также глава военной администрации города Александр Вилкул.
Обновлено 02:23. Актуальная карта воздушных тревог. В "красных" областях Воздушные силы сообщают об угрозе БПЛА.
Напомним, что в некоторых областях Украины ночью, 14 июля, объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.
Добавим, что в Херсоне ночью, 14 июля, прогремели мощные взрывы. Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.