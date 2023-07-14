Сильні вибухи в Кривому Розі: обстріл БпЛА
У Кривому Розі вночі, 14 липня, пролунали вибухи. Також в низці областей триває повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Кривому Розі 14 липня
Оновлено 02:18. У Кривому Розі чути звуки вибухів. Це підтвердив також очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Оновлено 02:23. Актуальна мапа повітряних тривог. У "червоних" областях Повітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА.
Нагадаємо, що в деяких областях України вночі, 14 липня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістичного озброєння.
Додамо, що в Херсоні вночі, 14 липня, пролунали потужні вибухи. Також в низці областей України зберігається повітряна тривога.