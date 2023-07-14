Вибухи пролунали в місті. Ілюстративне фото: google.com

У Кривому Розі вночі, 14 липня, пролунали вибухи. Також в низці областей триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Кривому Розі 14 липня

Оновлено 02:18. У Кривому Розі чути звуки вибухів. Це підтвердив також очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Джерело: t.me/vilkul

Оновлено 02:23. Актуальна мапа повітряних тривог. У "червоних" областях Повітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в деяких областях України вночі, 14 липня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістичного озброєння.

Додамо, що в Херсоні вночі, 14 липня, пролунали потужні вибухи. Також в низці областей України зберігається повітряна тривога.