Сильные взрывы в Винницкой области сейчас 3 ноября — массовый обстрел "шахедов"

Сильные взрывы в Винницкой области — массовый обстрел "шахедов"
Взрывы в Винницкой области сейчас, 3 ноября, раздались во время воздушной тревоги около 01:40. Военные предупредили об угрозе атаки БпЛА западные и ряд других "красных" областей. Ранее также раздавались взрывы в Кропивницком и Харькове.
О взрывах сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Винницкой области сейчас 3 ноября
Обновлено 01:55. В Винницкой области гремели взрывы. Также некоторые паблики писали о работе ПВО.
Обновлено 02:05. Перед взрывами Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в Винницкой области.
В Украине продолжается воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА. Опасность длится около 3-х часов.
Напомним, что в Харькове гремели взрывы около 00:40 3 ноября, что означало работу украинских защитников по вражеским "шахедам".
Также мы писали, что взрывы раздавались в Кропивницком Кировоградской области. Звуки были слышны в четверг, 2 ноября, около 23:15. Сообщается об атаке ракетой Х-59.
Добавим, что продолжается воздушная тревога в ряде областей. Таким образом, по состоянию на 3 ноября опасность охватила значительную часть Украины, а тревога не спеша сместилась на запад, а именно во Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую области и другие.
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