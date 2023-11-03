Сильные взрывы в Винницкой области сейчас 3 ноября — массовый обстрел "шахедов"

Взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Винницкой области сейчас, 3 ноября, раздались во время воздушной тревоги около 01:40. Военные предупредили об угрозе атаки БпЛА западные и ряд других "красных" областей. Ранее также раздавались взрывы в Кропивницком и Харькове.

О взрывах сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Винницкой области сейчас 3 ноября

Обновлено 01:55. В Винницкой области гремели взрывы. Также некоторые паблики писали о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Оперативный ВСУ"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Обновлено 02:05. Перед взрывами Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине продолжается воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА. Опасность длится около 3-х часов.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Харькове гремели взрывы около 00:40 3 ноября, что означало работу украинских защитников по вражеским "шахедам".

Также мы писали, что взрывы раздавались в Кропивницком Кировоградской области. Звуки были слышны в четверг, 2 ноября, около 23:15. Сообщается об атаке ракетой Х-59.

Добавим, что продолжается воздушная тревога в ряде областей. Таким образом, по состоянию на 3 ноября опасность охватила значительную часть Украины, а тревога не спеша сместилась на запад, а именно во Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую области и другие.