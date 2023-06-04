Симоньян заявила о необходимости присоединить Харьков к РФ и дойти до Львова

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в очередной раз выступила с нелепыми заявлениями. Она сказала, что нужно присоединить Харьков к РФ, а также дойти до Львова.

Об этом Маргарита Симоньян сказала в эфире росТВ.

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Российская пропагандистка заявила, что нужно присоединить Харьков к РФ, чтобы прекратились обстрелы Белгородской области. Однако Симоньян отметила, что после этого будет атака на украинский город.

"Если они не готовы на мир в обмен на наших людей, живущих в своих домах на наших территориях, — ну тогда нам нужно идти к Польше. И пусть тогда поляки обстреливают наш Львов, а это casus belli уже для войны НАТО с Россией", — сказала Симоньян.

По ее словам, война НАТО с РФ продлится 15 минут. Симоньян добавила, что после этого воевать будут только динозавры, когда на Земле восстановится жизнь.

Напомним, 19 мая российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что получила бандероль со взрывчаткой. Как оказалось, ей прислали обычную секс-игрушку.

Также мы писали, что Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения заявила, что объявлять вторую волну мобилизации в РФ не нужно. Перед этим нужно решить множество организационных вопросов в русской армии, а для войны хватит и добровольцев.

Добавим, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на предложение бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" провести переговоры. Он готов встретиться с ними на пропускном пункте Шебекино.