Гладков відповів РДК та легіону "Свобода Росії" щодо пропозиції провести переговори

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков відреагував на пропозицію бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" провести переговори. Він готовий з ними зустрітися на пропускному пункті Шебекіно.

Про це В'ячеслав Гладков сказав у відео, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Гладков назвав бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" вбивцями. За його словами, бої тривають у Новій Таволжанці.

"Єдине, що мене зупиняє від переговорів з ними, це наші пацани, які перебувають у їхніх руках. Найімовірніше, вони їх убили, як би мені не важко це було говорити!" — сказав Гладков.

Він додав, що якщо полонені живі, то він готовий провести переговори з 17:00 до 18:00 на пропускному пункті Шебекіно. Гладков заявив, що гарантує безпеку.

Нагадаємо, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони пропонують йому провести переговори.

Також ми писали, що добровольці легіону "Свобода Росії" продовжують демонструвати результати своїх активних дій проти чинного уряду Путіна та його військових у Бєлгородській області. Вони показали, як "випалюють" ворожі сили з їхніх укриттів у зелених зонах.