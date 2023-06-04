Симоньян заявила про потребу приєднати Харків до РФ та дійти до Львова

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вкотре виступила з безглуздими заявами. Вона сказала, що потрібно приєднати Харків до РФ, а також дійти до Львова.

Про це Маргарита Симоньян сказала в ефірі росТБ.

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Російська пропагандистка заявила, що потрібно приєднати Харків до РФ, щоб припинилися обстріли Бєлгородської області. Однак Симоньян зазначила, що після цього буде атака на українське місто.

"Якщо вони не готові на мир в обмін на наших людей, які живуть у своїх будинках на наших територіях, — ну тоді нам треба йти до Польщі. І нехай тоді поляки обстрілюють наш Львів, а це casus belli вже для війни НАТО з Росією", — сказала Симоньян.

За її словами, війна НАТО з РФ триватиме 15 хвилин. Симоньян додала, що після цього воювати будуть лише динозаври, коли на Землі відновиться життя.

Нагадаємо, 19 травня російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що отримала бандероль із вибухівкою. Як виявилось, їй надіслали звичайну секс-іграшку.

Також ми писали, що Маргарита Симоньян в етері російського телебачення заявила, що оголошувати другу хвилю мобілізації в РФ не потрібно. Перед цим потрібно вирішити безліч організаційних питань в російському війську, а для війни вистачить і добровольців.

Додамо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков відреагував на пропозицію бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" провести переговори. Він готовий з ними зустрітися на пропускному пункті Шебекіно.