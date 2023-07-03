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Сырский опубликовал видео допроса пленного россиянина

3 июля 2023 12:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сырский опубликовал видео допроса пленного россиянина
Генерал-полковник Александр Сырский на фронте. Фото: Telegram-канал Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российский пленный Петр Карпов, мобилизованный на войну в Украине, рассказал о низком уровне подготовки оккупационных войск. Также он признал большой уровень потерь в российских войсках.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

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Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский обнародовал видеозапись допроса российского военного, попавшего в плен к украинским воинам.

33-летний житель Азова в Ростовской области Петр Карпов был мобилизован и служил в 7-й бригаде оккупационного контингента.

Детали от оккупанта

Карпов рассказал, что подготовка мобилизованных россиян — на очень низком уровне.

Попав в Лисичанск Луганской области, мобилизованные не понимали, где они находятся, не имели представления о ситуации на фронте.

Также российский пленный рассказал о больших потерях оккупационного контингента — как убитыми, так и ранеными.

"К нам относятся как к мясу", — подчеркнул оккупант, попавший в плен в ВСУ.

Напомним, что несколько дней назад Александр Сырский демонстрировал работу снайпера группы "Привид" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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