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Сирський показав, як український снайпер знищив спостерігача росіян

30 червня 2023 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сирський показав, як український снайпер знищив спостерігача росіян
Український снайпер. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу снайпера групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Українські снайпери продовжують успішно нищити окупантів.

Відповідне відео він опублікував у своїх соцмережах.

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"Знімає 2 номер на GROT з тепловізійним прицілом. Дистанція — 340 метрів. Влучним пострілом знищений спостерігач-координатор. Прекрасна робота", — зазначив Сирський.

Вдала робота ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці ефектно знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси. 

Прогрес на Бахмутському напрямку

Сирський повідомив про прогрес на Бахмутському напрямку. Також він демонстрував результати військових дій, включаючи знищення ворожого міномету "Васільок" та складу боєприпасів.

Нагадаємо, авіація сил оборони України за добу завдала 10 ударів по зосередженнях російських окупантів. Також відомо про один удар по зенітно-ракетному комплексу росіян.

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