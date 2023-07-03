Сирський опублікував відео допиту полоненого росіянина

Генерал-полковник Олександр Сирський на фронті. Фото: Telegram-канал Military Media Center

Російський полонений Петро Карпов, який був мобілізований на війну в Україні, розповів про низький рівень підготовки окупаційних військ. Також він визнав великий рівень втрат у російських військах.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

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Командувач Сухопутних військ ЗС України Олександр Сирський оприлюднив відеозапис допиту російського військового, який потрапив у полон до українських воїнів.

33-річний мешканець Азова, що в Ростовській області, Петро Карпов був мобілізований і служив у 7-ій бригаді окупаційного контингенту.

Деталі від окупанта

Карпов розповів, що підготовка мобілізованих росіян — на дуже низькому рівні.

Потрапивши до Лисичанська Луганської області, мобілізовані не розуміли, де вони перебувають, не мали уявлення про ситуацію на фронті.

Також російський полонений розповів про великі втрати окупаційного контингенту — як убитими, так і пораненими.

"До нас ставляться як до м’яса", — підкреслив окупант, який потрапив у полон до ЗСУ.

Нагадаємо, що кілька днів тому Олександр Сирський демонстрував роботу снайпера групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.