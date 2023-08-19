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Сырский показал, как 225 батальон подбил танк оккупантов с помощью FPV-дрона

19 августа 2023 18:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сырский показал, как 225 батальон подбил танк оккупантов с помощью FPV-дрона
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вблизи Бахмута бойцы 225 батальона подвели вражеский танк с помощью FPV-дрона. Российские оккупанты пытались бежать, но у них ничего не получилось.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Воины 225-го ОШБт подбили вражеский танк с помощью FPV-камикадзе недалеко от Бахмута", — сообщил Сырский.

FPV дроны-камикадзе: что это такое и зачем они на войне

Дроны FPV — это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View — сокращенно FPV). Что такое режим FPV — это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БпЛА. Формально FPV-дроном можно считать любой БпЛА, если оператор управляет им, ориентируясь на "картинку" из встроенной камеры, однако в последнее время под ними все чаще подразумеваются быстрые квадрокоптеры, управляемые с помощью специальной гарнитуры.

FPV-дроны делятся на три основных типа: гоночные, кинематографические и фристайл. Как нетрудно догадаться, гоночные предназначены для полетов соревнований, они очень легкие и маневренные. Второй тип оснащается лучшими камерами и может записывать видео в высоком качестве. Фристайл-беспилотники же занимают нишу посредине.

Напомним, что недавно украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт врага. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".

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