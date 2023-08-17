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"На концерт до Кобзона": Сирський показав ювелірну роботу воїнів ЗСУ

17 серпня 2023 16:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"На концерт до Кобзона": Сирський показав ювелірну роботу воїнів ЗСУ
Робота український військових. Фото: 56 ОМПБ р 2023
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-гої ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

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Відправилися "на концерт до Кобзона"

"Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Проте координати вже отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона", — написав генерал.

Знищення окупантів

Зазначимо, що бійці 54 бригади ефектно з повітря знищують ворога. Українські військові спочатку вистежили засідку росіян, а згодом скинули на них боєприпас.

Також раніше у ЗМІ показали блискучу роботу бойового вертольота Мі-24В, завдяки якому вдається ліквідовувати російських ворогів.

Нагадаємо, Олександр Сирський показав, як військові знищують розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області. 

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