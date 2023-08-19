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Сирський показав, як 225 батальйон підбив танк окупантів за допомогою FPV-дрона

19 серпня 2023 18:03
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Сирський показав, як 225 батальйон підбив танк окупантів за допомогою FPV-дрона
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Поблизу Бахмута бійці 225 батальйону підбили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Російські окупанти намагалися тікати, але в них нічого не вийшло.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

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"Воїни 225-го ОШБт підбили ворожий танк за допомогою FPV-камікадзе неподалік Бахмута", — повідомив Сирський.

FPV дрони-камікадзе: що це таке і навіщо вони на війні

Дрони FPV — це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Що таке режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині БпЛА. Формально FPV-дроном можна вважати будь-який БпЛА, якщо оператор керує ним, орієнтуючись на "картинку" з вбудованої камери, проте останнім часом під ними все частіше мають на увазі швидкі квадрокоптери, керовані за допомогою спеціальної гарнітури.

FPV-дрони поділяються на три основні типи: гоночні, кінематографічні та фрістайл. Як неважко здогадатися, гоночні призначені для польотів змагань, вони дуже легкі та маневрені. Другий тип оснащується найкращими камерами і може записувати відео у високій якості. Фрістайл-безпілотники ж займають нішу посередині.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-гої ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".

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