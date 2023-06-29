Сырский показал, как проходит продвижение ВСУ под Бахмутом

Украинский военный стоит на позиции в полной готовности. Фото: Генштаб ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он демонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Василек" и склада боеприпасов.

Об этом сообщил лично Сырский.

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Сырский сообщил, что во время операции принимали участие 45-я отдельная артиллерийская бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада. При этом командующий Сухопутными войсками подтвердил уничтожение миномета "Василек" и склада боеприпасов противника на Бахмутском направлении.

"Мы продвигаемся вперед", — заявил генерал, обозначив успехи украинских сил на данном участке фронта.

Также Сырский отметил, что операция на этом направлении продолжается, и Силы обороны продолжают уверенно двигаться вперед, нанося ущерб противнику.

Как проходит наступление под Бахмутом

На южных и восточных направлениях украинские Вооруженные силы активно продвигаются вперед, отнимая оперативную инициативу у противника. В районе Бахмута украинские защитники добиваются значительных успехов, закрепляясь на новых рубежах, достигнутых во время наступления.

Напомним, что на Бахмутском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Они методически уничтожают российских оккупантов.