Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский показал, как проходит продвижение ВСУ под Бахмутом arrow

Сырский показал, как проходит продвижение ВСУ под Бахмутом

29 июня 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сырский показал, как проходит продвижение ВСУ под Бахмутом
Украинский военный стоит на позиции в полной готовности. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он демонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Василек" и склада боеприпасов. 

Об этом сообщил лично Сырский.

Читайте также:

Что известно об уничтожении вражеской техники

Сырский сообщил, что во время операции принимали участие 45-я отдельная артиллерийская бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада. При этом командующий Сухопутными войсками подтвердил уничтожение миномета "Василек" и склада боеприпасов противника на Бахмутском направлении.

"Мы продвигаемся вперед", — заявил генерал, обозначив успехи украинских сил на данном участке фронта. 

Также Сырский отметил, что операция на этом направлении продолжается, и Силы обороны продолжают уверенно двигаться вперед, нанося ущерб противнику.

Как проходит наступление под Бахмутом

На южных и восточных направлениях украинские Вооруженные силы активно продвигаются вперед, отнимая оперативную инициативу у противника. В районе Бахмута украинские защитники добиваются значительных успехов, закрепляясь на новых рубежах, достигнутых во время наступления.

Напомним, что на Бахмутском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Они методически уничтожают российских оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз