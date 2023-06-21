Сырский показал, как снайперы уничтожают оккупантов под Бахмутом

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram-канал Military Media Center

На Бахмутском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Они методически уничтожают российских окупантов.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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Украинская армия продолжает контрнаступать в районе города Бахмут Донецкой области.

На этом участке фронта сражаются, в частности, подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Успешная работа артиллерии

Украинские снайперы из бригады имени Богдана Хмельницкого освобождают территории от российских окупантов, ведя прицельный огонь по враждебным целям.

Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы группы снайперов "Привид".

"Удачная ликвидация российской живой силы с дистанции 380 метров", — так прокомментировал зафиксированное на видео командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, ранее генерал Сырский демонстрировал успешную работу в районе Бахмута снайперов Сил специальных операций.