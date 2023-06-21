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Сырский показал, как снайперы уничтожают оккупантов под Бахмутом

21 июня 2023 10:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сырский показал, как снайперы уничтожают оккупантов под Бахмутом
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram-канал Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На Бахмутском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Они методически уничтожают российских окупантов.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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Война под Бахмутом

Украинская армия продолжает контрнаступать в районе города Бахмут Донецкой области.

На этом участке фронта сражаются, в частности, подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Успешная работа артиллерии

Украинские снайперы из бригады имени Богдана Хмельницкого освобождают территории от российских окупантов, ведя прицельный огонь по враждебным целям.

Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы группы снайперов "Привид".

"Удачная ликвидация российской живой силы с дистанции 380 метров", — так прокомментировал зафиксированное на видео командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, ранее генерал Сырский демонстрировал успешную работу в районе Бахмута снайперов Сил специальных операций.

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