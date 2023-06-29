Сирський показав, як відбувається просування ЗСУ під Бахмутом

Український військовий стоїть на позиції у повній готовності. Фото: Генштаб ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про прогрес на Бахмутському напрямку. Також він демонстрував результати військових дій, включаючи знищення ворожого міномету "Васільок" та складу боєприпасів.

Про це повідомив особисто Сирський.

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Сирський повідомив, що під час операції брали участь 45-та окрема артилерійська бригада та 57-та окрема мотопіхотна бригада. При цьому командувач Сухопутних військ підтвердив знищення міномета "Васільок" і складу боєприпасів противника на Бахмутському напрямку.

"Ми просуваємося вперед", — заявив генерал, позначивши успіхи українських сил на цій ділянці фронту.

Також Сирський зазначив, що операція на цьому напрямку триває, і Сили оборони продовжують впевнено рухатися вперед, завдаючи шкоди супротивникові.

Як відбувається наступ під Бахмутом

На південних та східних напрямках українські Збройні сили активно просуваються вперед, забираючи оперативну ініціативу у противника. У районі Бахмута українські захисники досягають значних успіхів, закріплюючись на нових рубежах, досягнутих під час наступу.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони методично знищують російських окупантів.