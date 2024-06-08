ВСУ уничтожают российскую армию на фронте

Сырский показал видео, как ВСУ разбивают армию РФ на фронте
Военные Вооруженных сил Украины продолжают эффективно бороться с врагом. При этом российская армия несет потери на поле боя.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram.
Эффективные действия ВСУ на поле боя
Сырский подчеркнул, что украинские воины не только успешно выполняют свои задачи, но и делают это с поразительным мастерством.
"Эффективно, а иногда и эффектно, уничтожают врага наши воины," — сообщил он.
На опубликованном видео можно увидеть, что ВСУ способны наносить значительные потери противнику. Это все благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму бойцов.
Ранее бойцы 43-й ОМБр показали кадры жестоких боев у Ивановки Харьковской области. Украинские воины наносят тяжелые потери врагу в живой силе и технике.
Напомним, что бойцы ВСУ ежедневно уничтожают вражескую военную технику. Также украинские защитники показали, как уничтожают автомобильную технику врага.
Также мы сообщали, что бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одессы эффективно уничтожают врага. С помощью FPV-дронов они "минусуют" бронетехнику россиян.
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