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Сырский показал видео, как ВСУ разбивают армию РФ на фронте

8 июня 2024 17:33
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ВСУ уничтожают российскую армию на фронте
Уничтожение позиций россиян на фронте. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Военные Вооруженных сил Украины продолжают эффективно бороться с врагом. При этом российская армия несет потери на поле боя.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram.

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Эффективные действия ВСУ на поле боя

Сырский подчеркнул, что украинские воины не только успешно выполняют свои задачи, но и делают это с поразительным мастерством.

"Эффективно, а иногда и эффектно, уничтожают врага наши воины," — сообщил он.

На опубликованном видео можно увидеть, что ВСУ способны наносить значительные потери противнику. Это все благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму бойцов.

Ранее бойцы 43-й ОМБр показали кадры жестоких боев у Ивановки Харьковской области. Украинские воины наносят тяжелые потери врагу в живой силе и технике.

Напомним, что бойцы ВСУ ежедневно уничтожают вражескую военную технику. Также украинские защитники показали, как уничтожают автомобильную технику врага.

Также мы сообщали, что бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одессы эффективно уничтожают врага. С помощью FPV-дронов они "минусуют" бронетехнику россиян.

Александр Сырский
оккупанты
война в Украине
война
ВСУ

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