Украинские бойцы эффективно уничтожают вражескую технику с помощью FPV-дронов: видео
Бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса эффективно уничтожают врага. С помощью FPV-дронов они "минусируют" бронетехнику россиян.
Соответствующее видео опубликовала в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Уничтожение россиян
На одном из направлений благодаря дронам-камикадзе противник регулярно остается без "брони".
Защитники Украины из 126-й отдельной бригады Сил ТрО эффективно уничтожают вражескую технику с помощью FPV-дронов.
Напомним, недавно рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно уничтожила позиции российских кафиров. Также была повреждена техника противника.
Также Сырский показал, как украинские бойцы умело уничтожают оккупантов.
Кроме того, в сети показали впечатляющую работу бойцов Сафари, которые зачищают Клищиевку от оккупантов.