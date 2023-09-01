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Украинские бойцы эффективно уничтожают вражескую технику с помощью FPV-дронов: видео

1 сентября 2023 08:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские бойцы эффективно уничтожают вражескую технику с помощью FPV-дронов: видео
Ликвидированное авто оккупантов. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса эффективно уничтожают врага. С помощью FPV-дронов они "минусируют" бронетехнику россиян.

Соответствующее видео опубликовала в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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На одном из направлений благодаря дронам-камикадзе противник регулярно остается без "брони".

Защитники Украины из 126-й отдельной бригады Сил ТрО эффективно уничтожают вражескую технику с помощью FPV-дронов.

Напомним, недавно рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно уничтожила позиции российских кафиров. Также была повреждена техника противника.

Также Сырский показал, как украинские бойцы умело уничтожают оккупантов.

Кроме того, в сети показали впечатляющую работу бойцов Сафари, которые зачищают Клищиевку от оккупантов.

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