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Сирський показав відео, як ЗСУ розбивають армію РФ на фронті

8 червня 2024 17:33
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ЗСУ знищують російську армію на фронті
Знищення позицій росіян на фронті. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Військові Збройних сил України продовжують ефективно боротися  з ворогом. При цьому російська армія зазнає втрат на полі бою.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

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Ефективні дії ЗСУ на полі бою

Сирський підкреслив, що українські воїни не лише успішно виконують свої завдання, але й роблять це з майстерністю, що вражає.

"Ефективно, а інколи й ефектно, нищать ворога наші воїни", — повідомив він.

На опублікованому відео можна побачити, що ЗСУ здатні завдавати значних втрат противнику. Це все завдяки високому рівню підготовки та професіоналізму бійців.

Раніше бійці 43-ї ОМБр показали кадри жорстоких боїв біля Іванівки на Харківщині. Українські воїни завдають тяжких втрат ворогу у живій силі та техніці.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.

Також ми повідомляли, що бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеси ефективно знищують ворога. За допомогою FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян.

Олександр Сирський
окупанти
війна в Україні
війна
ЗСУ

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