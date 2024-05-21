Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский показал жесткое видео работы ВСУ по оккупантам и сделал решительное заявление arrow

Сырский показал жесткое видео работы ВСУ по оккупантам и сделал решительное заявление

21 мая 2024 13:42
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Сырский показал видео уничтожения вражеской техники
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: bilopillia.city
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал решительное заявление о победе Украины в войне против России. Также он выложил видео, как ВСУ уничтожают вражескую технику и личный состав оккупантов.

Об этом он написал на своей странице в Telegram во вторник, 21 мая.

Читайте также:

Заявление Сырского и мощное видео

Командир ВСУ на своей странице заявил, что личный состав и технику врага Силы обороны Украины будут уничтожать до Победы. Также он показал нарезку из видеокадров, где украинцы сжигают вражескую технику и пехоту оккупантов.

Напомним, 20 мая Сырский рассказал о наиболее опасных направлениях на фронте в войне против россиян, а также заявил о других проблемах на линии столкновения.

Несколькими днями ранее Главнокомандующий сообщил, что россияне на Харьковском направлении постоянно атакуют, а также расширили зону боевых действий до 70 километров.

ВСУ
Украина
армия
обстрелы
война в Украине
Россия
Сирский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify