Сырский показал видео уничтожения вражеской техники

Сырский показал жесткое видео работы ВСУ по оккупантам и сделал решительное заявление
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал решительное заявление о победе Украины в войне против России. Также он выложил видео, как ВСУ уничтожают вражескую технику и личный состав оккупантов.
Об этом он написал на своей странице в Telegram во вторник, 21 мая.
Заявление Сырского и мощное видео
Командир ВСУ на своей странице заявил, что личный состав и технику врага Силы обороны Украины будут уничтожать до Победы. Также он показал нарезку из видеокадров, где украинцы сжигают вражескую технику и пехоту оккупантов.
Напомним, 20 мая Сырский рассказал о наиболее опасных направлениях на фронте в войне против россиян, а также заявил о других проблемах на линии столкновения.
Несколькими днями ранее Главнокомандующий сообщил, что россияне на Харьковском направлении постоянно атакуют, а также расширили зону боевых действий до 70 километров.
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