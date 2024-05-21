Сирський показав відео знищення ворожої техніки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив рішучу заяву щодо перемоги України у війні проти Росії. Також він виклав відео, як ЗСУ нищать ворожу техніку та особовий склад окупантів.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 21 травня.

Читайте також:

Заява Сирського та потужне відео

Командир ЗСУ на своїй сторінці заявив, що особовий склад та техніку ворога Сили оборони України нищитимуть до Перемоги. Також він показав нарізку з відеокадрів, де українці палять ворожу техніку та піхоту окупантів.

Нагадаємо, 20 травня Сирський розповів про найбільш небезпечні напрямки на фронті у війні проти росіян, а також заявив про інші проблеми на лінії зіткнення.

Кількома днями раніше Головнокомандувач повідомив, що росіяни на Харківському напрямку постійно атакують, а також розширили зону бойових дій до 70 кілометрів.