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Сирський показав жорстке відео роботи ЗСУ по окупантах та зробив рішучу заяву

21 травня 2024 13:42
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Сирський показав відео знищення ворожої техніки
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив рішучу заяву щодо перемоги України у війні проти Росії. Також він виклав відео, як ЗСУ нищать ворожу техніку та особовий склад окупантів.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 21 травня.

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Командир ЗСУ на своїй сторінці заявив, що особовий склад та техніку ворога Сили оборони України нищитимуть до Перемоги. Також він показав нарізку з відеокадрів, де українці палять ворожу техніку та піхоту окупантів.

Нагадаємо, 20 травня Сирський розповів про найбільш небезпечні напрямки на фронті у війні проти росіян, а також заявив про інші проблеми на лінії зіткнення. 

Кількома днями раніше Головнокомандувач повідомив, що росіяни на Харківському напрямку постійно атакують, а також розширили зону бойових дій до 70 кілометрів

ЗСУ
Україна
армія
обстріли
війна в Україні
Росія
Сирський

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