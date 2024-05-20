У Генштабі назвали напрямки на фронті, де зараз тривають найзапекліші бої

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочався 817-й день масштабної військової агресії Росії проти України. За останню добу було зареєстровано 140 бойових зіткнень. Найбільше боїв точилося на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні в понеділок, 20 травня.

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Ворожі сили завдали п'ять ракетних ударів, використовуючи 6 ракет, та 55 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 79 керованих авіаційних бомб. Також росіяни використали для атак 1066 дронів-камікадзе, включаючи 82 БпЛА типів Shahed та "Ланцет". Окупанти здійснили 4056 обстрілів позицій українських військ та цивільних населених пунктів, з яких 118 було здійснено за допомогою реактивних систем залпового вогню.

В ніч проти 20 травня 2024 року ворог атакував Харківську область балістичною ракетою "Іскандер-М" та випустив 29 БпЛА Shahed з районів Приморсько-Ахтарська та Курська. Усі 29 Shahed були збиті українськими військовими над Одеською, Миколаївською, Полтавською та Львівською областями.

Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року

За минулу добу Повітряні Сили, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу російської армії, чотири командні пункти, три артилерійські системи та один зенітно-ракетний комплекс.

Загальні втрати російських окупантів за останню добу становили приблизно 1400 осіб. Ворог також втратив 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 81 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, один корабель, 60 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

З початку доби росіяни 533 рази обстріляли позиції українських військ та використали понад 50 дронів-камікадзе. На цей час відбулося понад 30 військових зіткнень, один ракетний та один авіаційний удар.

Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року. Фото: Генштаб

Ситуація на Харківщині 20 травня

На Харківському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога у напрямку села Стариця, ситуація залишається під контролем українських військових. Також були вжиті заходи для посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах.

За уточненими даними, втрати окупантів на цьому напрямку за минулу добу становили 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Українські військові знищили один танк, артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки і 13 БпЛА. Також було пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські війська успішно відповіли на атаку противника біля Синьківки. Водночас у деяких місцях наші бійці активно атакують.

На Сіверському напрямку кількість атак з боку ворога зменшилася порівняно з попереднім днем. Зараз відбуваються два бойові зіткнення. Ворог намагається вибити наші війська з Роздолівки в Донецькій області. За останню добу окупанти зазнали значних втрат, втративши 99 осіб загиблими та пораненими, а також 21 одиницю озброєння та військової техніки, включаючи два танки, 8 бойових броньованих машин і зенітно-ракетний комплекс.

На Краматорському напрямку наші сили вже відбили дві спроби ворога просунутися в районах Іванівського та Андріївки. Біля Кліщіївки тривають ще два бої. Ворог не досяг успіху. Ситуація під контролем.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. З початку дня ворог здійснив 12 атак на наші позиції. Бої тривають у районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Ситуація південно-західніше Очеретиного також напружена. Вживаються заходи для стабілізації ситуації.

На Курахівському напрямку тривають три атаки ворога біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація під контролем. У районах Водяного і Красногорівки вже успішно відбито два ворожих штурми.

На Времівському напрямку противник здійснив дві спроби просунутися вперед біля Старомайорського. Одну спробу відбито, бій триває. Втрат позицій не було.

На Придніпровському напрямку відбувається боєзіткнення біля Кринок. Українські військові вже відбили одну атаку сьогодні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники знову активізували спроби захопити Часів Яр Донецької області. За його словами, росіяни пішли в "лобову" атаку на місто.

Раніше ми писали, що російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередили зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій — підтверджених змін лінії фронту не було.