Сырский поздравил украинских воинов с Днем ракетных войск и артиллерии

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Military Media Center

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем ракетных войск и артиллерии. По его словам, артиллеристы являются "Богами войны".

Соответствующее видеообращение от опубликовал в своем телеграмм-канале.

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"Украинские ракетчики и артиллеристы — это основа огневого могущества нашей армии. Ракетные войска и артиллерию называют "Богами войны", ведь они остаются основным средством огневого поражения противника", — подчеркнул генерал-полковник.

Подвиг украинских бойцов

Он отметил, что украинские артиллеристы каждый день уничтожают оккупантов благодаря своей храбрости и решительности.

"Вы — настоящие герои, которые готовы рисковать собственной жизнью ради мира и безопасности. Склоняем головы перед светлой памятью воинов ракетных войск и артиллерии, отдавших за нашу свободу дороже всего — свою жизнь. Их подвиг и жертвенность навсегда останется в памяти нынешнего и грядущих поколений. Вечная слава Героям!", — добавил Сырский.

Он поблагодарил украинских защитников за их мужество, профессионализм и стойкость.

"Будьте сильны! Будьте уверены в себе, в своих собратьях и в нашей победе! Слава ракетным войскам и артиллерии! Слава Украине!", — отметил командующий.

Напомним, ранее Александр Сырский показал работу украинских воинов на Купянском направлении. Там бойцы ВСУ уничтожили немало российской техники.