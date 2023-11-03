Сирський привітав українських воїнів з Днем ракетних військ та артилерії
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський привітав українських військових з Днем ракетних військ і артилерії. За його словами, артилеристи є "Богами війни".
Відповідне відеозвернення від опублікував у своєму телеграм-каналі.
Привітання від українського генерала
"Українські ракетники та артилеристи — це основа вогневої могутності нашої армії. Ракетні війська та артилерію називають "Богами війни", адже вони залишаються основним засобом вогневого ураження противника", — наголосив генерал-полковник.
Подвиг українських бійців
Він зазначив, що українські артилеристи кожен день знищують окупантів завдяки своїй хоробрості та рішучості.
"Ви — справжні герої, які готові ризикувати власним життям заради миру та безпеки. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїнів ракетних військ та артилерії, які віддали за нашу свободу найдорожче — своє життя. Їхній подвиг і жертовність назавжди залишиться в пам’яті нинішнього та прийдешніх поколінь. Вічна слава Героям!" — додав Сирський.
Він подякував українським захисникам за їхню мужність, професіоналізм і стійкість.
"Будьте сильні! Будьте впевнені в собі, в своїх побратимах та в нашій перемозі! Слава ракетним військам і артилерії! Слава Україні!" — зазначив командувач.
Нагадаємо, раніше Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на Куп'янському напрямку. Там бійці ЗСУ знищили чимало російської техніки.
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