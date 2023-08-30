Сырский рассказал, где на фронте продолжаются самые ожесточенные бои
Ситуация на Восточном фронте остается достаточно сложной. Самые ожесточенные бои проходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка (Луганская область), где оккупанты, несмотря на потери, пытаются прорвать оборону наших войск.
Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на брифинге в Military media centre.
Где на фронте продолжаются самые ожесточенные бои
Сырский рассказал, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении. Наиболее упорные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике.
В то же время россияне осуществляют перегруппировку, заводят новые части с территории РФ, чтобы нарастить численность и боеспособность своих войск.
Ситуация на Бахмутском направлении
"На Бахмутском направлении ежедневно идут горячие бои.
Враг любой ценой пытается вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакует наши подразделения. Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед", — сказал Командующий Сухопутными войсками.
В частности, интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки. Соответственно, в настоящее время особое внимание уделяется работе именно на этих направлениях.
Украинское командование ежедневно анализирует обстановку по всей линии фронта и на местах принимает решения о действиях наших войск, а также принимает все меры для успешного выполнения боевых задач.
Напомним, недавно заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в Бахмуте армия РФ попала в ловушку. У них нет возможности выйти из города и свободно передвигаться по нему.