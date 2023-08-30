Сирський розповів, де на фронті тривають найзапекліші бої

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Military media centre

Ситуація на Східному фронті залишається досить складною. Найзапекліші бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка (Луганська область), де окупанти попри втрати, намагаються прорвати оборону наших військ.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський на брифінгу в Military media centre.

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Сирський розповів, що Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де противник, попри втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці.

Водночас росіяни здійснюють перегрупування, заводять нові частини з території РФ, аби наростити чисельність і боєздатність своїх військ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

"На Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої.

Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи. Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємося вперед", — сказав Командувач Сухопутних військ.

Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки. Відповідно, наразі особлива увага приділяється роботі саме на цих напрямках.

Українське командування щоденно аналізує обстановку по всій лінії фронту та на місцях ухвалює рішення щодо дій наших військ, а також вживає усіх заходів для успішного виконання бойових завдань.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що у Бахмуті армія РФ потрапила у пастку. В них немає можливості вийти з міста та вільно пересуватися по ньому.