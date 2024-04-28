Сырский рассказал, что ситуация на фронте обострилась — детали
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сделал важное публичное заявление относительно текущей ситуации на фронте. По словам генерала, последние дни характеризуются активными боевыми действиями и динамичным изменением обстановки в разных секторах фронта.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 28 апреля.
Ситуация на фронте
В Луганской области вражеские силы пытаются воспользоваться преимуществом в воздухе и артиллерийских боеприпасах с целью выйти на административную границу Луганской области. Хотя некоторые позиции удалось отстоять, враг имеет частичный успех.
На Купянском направлении, в частности в селах Стельмаховка и Берестово, враг имел временный прорыв, но благодаря действиям украинских войск был остановлен. Подобные бои произошли и в других направлениях, где тактические успехи врага были локализованы или отражены.
Одним из наиболее напряженных направлений остаются Покровское и Курахивское, где украинские войска понесли значительные потери. Противник попытался прорваться западнее Авдеевки и Марьинки, однако не смог получить оперативное преимущество. Чтобы усилить оборону по этим направлениям, проводится ротация воинских частей.
На Юге страны, особенно в Запорожской и Херсонской областях, продолжаются бои. Противник пытается наступать в разных районах, но встречает стойкое сопротивление украинских военных.
В целом, хотя ситуация на фронте остается напряженной, украинские войска продолжают успешные операции по уничтожению вражеских подразделений и сохранению стратегических позиций. Продолжается подготовка и ротация воинских частей для поддержки боевой готовности и эффективности украинских войск.
Напомним, что издание The Washington Post заявляет о том, что украинские власти значительно преуменьшают потери в войне.
Также мы рассказывали, что украинские защитники сдерживают вражеские наступления на нескольких направлениях. Российские захватчики, в свою очередь, наносят удары по мирному населению нашего государства.
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