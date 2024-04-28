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Сырский рассказал, что ситуация на фронте обострилась — детали

28 апреля 2024 16:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Сырский рассказал, что ситуация на фронте обострилась.
Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Парламент.UA
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сделал важное публичное заявление относительно текущей ситуации на фронте. По словам генерала, последние дни характеризуются активными боевыми действиями и динамичным изменением обстановки в разных секторах фронта.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Ситуация на фронте

В Луганской области вражеские силы пытаются воспользоваться преимуществом в воздухе и артиллерийских боеприпасах с целью выйти на административную границу Луганской области. Хотя некоторые позиции удалось отстоять, враг имеет частичный успех.

На Купянском направлении, в частности в селах Стельмаховка и Берестово, враг имел временный прорыв, но благодаря действиям украинских войск был остановлен. Подобные бои произошли и в других направлениях, где тактические успехи врага были локализованы или отражены.

Одним из наиболее напряженных направлений остаются Покровское и Курахивское, где украинские войска понесли значительные потери. Противник попытался прорваться западнее Авдеевки и Марьинки, однако не смог получить оперативное преимущество. Чтобы усилить оборону по этим направлениям, проводится ротация воинских частей.

На Юге страны, особенно в Запорожской и Херсонской областях, продолжаются бои. Противник пытается наступать в разных районах, но встречает стойкое сопротивление украинских военных.

В целом, хотя ситуация на фронте остается напряженной, украинские войска продолжают успешные операции по уничтожению вражеских подразделений и сохранению стратегических позиций. Продолжается подготовка и ротация воинских частей для поддержки боевой готовности и эффективности украинских войск.

Сырский рассказал, что ситуация на фронте обострилась — детали - фото 1
Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, что издание The Washington Post заявляет о том, что украинские власти значительно преуменьшают потери в войне.

Также мы рассказывали, что украинские защитники сдерживают вражеские наступления на нескольких направлениях. Российские захватчики, в свою очередь, наносят удары по мирному населению нашего государства.

война
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военные
война в Украине
Сирский
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