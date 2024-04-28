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Сирський розповів, що ситуація на фронті загострилася — деталі

28 квітня 2024 16:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Сирський розповів, що ситуація на фронті загострилася — деталі
Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Парламент.UA
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Головнокомандуючий Збройних Сил України Олександр Сирський зробив важливу публічну заяву, щодо поточної ситуації на фронті. За словами генерала, останні дні характеризуються активними бойовими діями та динамічною зміною обстановки в різних секторах фронту.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Ситуація на фронті 

На Луганщині ворожі сили намагаються скористатися перевагою у повітрі та артилерійських боєприпасах з метою вийти на адміністративну межу Луганської області. Хоча деякі позиції вдалося відстояти, ворог має частковий успіх.

На Куп’янському напрямку, зокрема у селах Стельмахівка та Берестове, ворог мав тимчасовий прорив, але завдяки діям українських військ був зупинений. Подібні бої відбулися і на інших напрямках, де тактичні успіхи ворога були локалізовані або відбиті.

Одним із найбільш напружених напрямків залишаються Покровський та Курахівський, де українські війська зазнали значних втрат. Противник спробував прорватися західніше від Авдіївки та Мар’їнки, проте не зміг отримати оперативної переваги. Щоб підсилити оборону на цих напрямках, проводиться ротація військових частин.

На Півдні країни, особливо в Запорізькій та Херсонській областях, продовжуються бої. Противник намагається наступати у різних районах, але зустрічає стійкий опір українських військових.

У цілому, хоча ситуація на фронті залишається напруженою, українські війська продовжують здійснювати успішні операції зі знищення ворожих підрозділів та збереження стратегічних позицій. Триває підготовка та ротація військових частин з метою підтримки бойової готовності та ефективності українських військ.

Сирський розповів, що ситуація на фронті загострилася — деталі - фото 1
Допис Олександра Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що видання The Washington Post заявляє про те, що українська влада значно применшує втрати у війні. 

Також ми розповідали про те, що українські захисники стримують ворожі наступи на кількох напрямках. Російські загарбники, своєю чергою, завдають ударів по мирному населенню нашої держави.

війна
ЗСУ
військові
війна в Україні
Сирський
фронт

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