Ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ, йому дають відсіч — зведення Генштабу

Українська артилерія в бою. Фото: Генштаб

Розпочалася сімсот дев’яносто четверта доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники стримують ворожі наступи на кількох напрямках. Російські загарбники, в свою чергу, завдають ударів по мирному населенню нашої держави.

Про це повідомили у Генеральному штабі у суботу, 27 квітня.

Читайте також:

Удари російських загарбників

Загалом, ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Вночі, російські загарбники завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Інформація щодо даної атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти кількох областей.

Під артилерійським вогнем перебували понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські військові. Фото: Генштаб

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.

Український військовий веде бій. Фото: Генштаб

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку українськими бійцями відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На Херсонському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, здійснив чотири безуспішні атаки на позиції наших військ.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії з використанням бронетехніки. Крім того, по українських бійцях постійно працює артилерія і керовані авіаційні бомби.

Водночас аналітики ISW наголосили, що окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом. Це пов'язано з моральним духом окупаційної армії.