Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ, йому дають відсіч — зведення Генштабу arrow

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ, йому дають відсіч — зведення Генштабу

27 квітня 2024 08:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ, йому дають відсіч — зведення Генштабу
Українська артилерія в бою. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Розпочалася сімсот дев’яносто четверта доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники стримують ворожі наступи на кількох напрямках. Російські загарбники, в свою чергу, завдають ударів по мирному населенню нашої держави.

Про це повідомили у Генеральному штабі у суботу, 27 квітня.

Читайте також:

Удари російських загарбників

Загалом, ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Вночі, російські загарбники завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Інформація щодо даної атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти кількох областей.

Під артилерійським вогнем перебували понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Генштаб
Українські військові. Фото: Генштаб

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.

Генштаб ЗСУ
Український військовий веде бій. Фото: Генштаб

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку українськими бійцями відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На Херсонському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, здійснив чотири безуспішні атаки на позиції наших військ.

звіт генштабу
Зведення Генштабу. Фото: скриншот
звіт генштабу ЗСУ
Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії з використанням бронетехніки. Крім того, по українських бійцях постійно працює артилерія і керовані авіаційні бомби.  

Водночас аналітики ISW наголосили, що окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом. Це пов'язано з моральним духом окупаційної армії. 

війна
ЗСУ
Україна
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
втрати окупантів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри