Сырский посетил части ДШВ и штурмовой пехоты на фронте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на фронте с военными. Фото: скриншот

Во вторник, 5 сентября, командующий сухопутными войсками Александр Сырский посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Он обсудил с командирами ситуацию на фронте.

Об этом Александр Сырский сообщил в своих соцсетях.

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Сырский рассказал, что во время своего визита он обсудил с командирами ситуацию на фронте. Спланировали дальнейшие действия, приняли важные решения.

Кроме того, командующий сухопутными войсками наградил военных и поблагодарил за образцовое выполнение задач.

"Все мужественные, все сильные. Идем вперед, уничтожаем врагов и их технику, возвращаем под контроль нашу землю", — подчеркнул Сырский.

Напомним, что недавно Сырский рассказал, что в районе Бахмута наблюдается положительное развитие событий. При этом бойцы Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать оккупантов.