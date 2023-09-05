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Сырский посетил части ДШВ и штурмовой пехоты на фронте

5 сентября 2023 09:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сырский посетил части ДШВ и штурмовой пехоты на фронте
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на фронте с военными. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 5 сентября, командующий сухопутными войсками Александр Сырский посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Он обсудил с командирами ситуацию на фронте.

Об этом Александр Сырский сообщил в своих соцсетях.

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Сырский рассказал, что во время своего визита он обсудил с командирами ситуацию на фронте. Спланировали дальнейшие действия, приняли важные решения.

Кроме того, командующий сухопутными войсками наградил военных и поблагодарил за образцовое выполнение задач.

"Все мужественные, все сильные. Идем вперед, уничтожаем врагов и их технику, возвращаем под контроль нашу землю", — подчеркнул Сырский.

Напомним, что недавно Сырский рассказал, что в районе Бахмута наблюдается положительное развитие событий. При этом бойцы Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать оккупантов.

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