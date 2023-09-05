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Сирський відвідав частини ДШВ та штурмової піхоти на фронті

5 вересня 2023 09:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сирський відвідав частини ДШВ та штурмової піхоти на фронті
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський на фронті з військовими. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 5 вересня, командувач сухопутних військ Олександр Сирський відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Він обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті.

Про це Олександр Сирський повідомив у своїх соцмережах. 

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Сирський розповів, що під час свого візиту він обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Спланували подальші дії, ухвалили важливі рішення.   

Окрім того, командувач сухопутних військ нагородив військових та подякував за зразкове виконання завдань. 

"Всі мужні, всі сильні. Йдемо вперед, знищуємо ворогів та їхню техніку, повертаємо під контроль нашу землю", — наголосив Сирський.    

Нагадаємо, нещодавно Сирський розповів, що в районі Бахмута спостерігається позитивний розвиток подій. При цьому бійці Збройних сил України продовжують ліквідувати окупантів.

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