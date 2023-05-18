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Система ПВО Patriot, которую "поразили" россияне, работает

18 мая 2023 07:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Система ПВО Patriot, которую "поразили" россияне, работает
Система ПВО Patriot. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Система противовоздушной обороны Patriot, об уничтожении которой заявили российские военные, продолжает работать. Возможно, те минимальные повреждения, которые она получила, были нанесены обломками сбитой ракеты.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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В ISW напомнили, что российское министерство обороны заявило, что после ракетной атаки в ночь с 16 на 17 мая была уничтожена система противовоздушной обороны Patriot.

Подобную информацию опубликовало и американское издание CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Подтверждение из США

Впрочем, три официальных лица Соединенных Штатов, по более поздней информации все того же CNN, заявили, что защищающая Киев система противовоздушной обороны продолжает работать.

Чиновники подчеркнули, что, возможно, система Patriot и получила какие-то минимальные повреждения, но это не препятствует ее работе.

Неизвестно, были ли это обломки сбитой российской ракеты, или собственное попадание российского боеприпаса.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате атаки было уничтожено пять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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