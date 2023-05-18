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Система ППО Patriot, яку "уразили" росіяни, працює

18 травня 2023 07:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Система ППО Patriot, яку "уразили" росіяни, працює
Система ППО Patriot. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Система протиповітряної оборони Patriot, про знищення якої заявили російські військові, продовжує працювати. Можливо, ті мінімальні пошкодження, яких вона зазнала, були завдалі уламками збитої ракети.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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У ISW нагадали, що російське міністерство оборони заявило, мовляв, після ракетної атаки у ніч з 16 на 17 травня була знищена система протиповітряної оборони Patriot.

Подібну інформацію опублікувало і американське видання CNN із посиланням на неназваного американського чиновника.

Підтвердження із США

Втім, три офіційні особи Сполучених Штатів, за пізнішою інформацією усе того ж CNN, заявили, що система протиповітряної оборони, яка захищає Київ, продовжує працювати.

Чиновники наголосили, що, можливо, система Patriot і зазнала якихось мінімальних ушкоджень, але це не перешкоджає її роботи.

Невідомо, чи це були уламки збитої російської ракети, чи власне влучання російського боєприпасу.

Нагадаємо, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що внаслідок атаки було знищено пʼять  зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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