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У Міноборони РФ заявили, що знищили пʼять ЗРК Patriot

17 травня 2023 21:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Міноборони РФ заявили, що знищили пʼять ЗРК Patriot
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У російському Міноборони заявляють про так звані успіхи вчорашньої ракетної атаки на Україну. Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що внаслідок атаки було знищено пʼять  зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі

Зазначається, що гіперзвукові ракети "Кинджал" (ті, яким "аналогов нєт") уразили та знищили пʼять установок ЗРК Patriot.

"За достовірно підтвердженими даними, 16 травня внаслідок удару гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал" у Києві було уражено та повністю знищено багатофункціональну радіолокаційну станцію, а також 5 пускових установок зенітного ракетного комплексу Patriot виробництва США", — зазначили в Міноборони РФ.

У Міноборони РФ заявили, що знищили пʼять ЗРК PATRIOT. Фото: скріншот росЗМІ

У ніч проти 16 травня російські війська намагались завдати потужної атаки ракетами "Кинджал". Однак українська протиповітряна оборона збила усі 18 ракет, якими російські окупанти хотіли завдати удару. Також були ліквідовані усі дев’ять безпілотників, які залетіли в повітряний простір України.

Після цього російська сторона стверджувала, що їм вдалось пошкодити ЗРК Patriot, однак у США не підтвердили таку інформацію. При цьому представник Білого дому додав, що США готові допомогти із ремонтом системи, якщо вона цього потребує.

 

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